الجمعة 04 يونيو 2021
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سياسي

هاني خضر يشكر وزير الإسكان بعد استجابته لطلبه بتجديد كوادر «مياه الشرب»

النائب هاني خضر
النائب هاني خضر

جاء إصدار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن تعيينات رؤساء الشركات التابعة، استجابة لطلب النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية، والذي طالب الوزير تحت قبة البرلمان بضرورة التصدي لارتفاع معدل أعمار رؤساء شركات المياة بالمحافظات والتى تخطت الـ65 عاما، مطالبا بضخ دماء جديدة بمجالس إدارات شركات المياة والصرف الصحفي واعادة تقييمها.

وقال وزير الإسكان أمس، إن هذه التكليفات، تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتجديد الدماء فى المناصب القيادية، واكتساب المزيد من الخبرات، وتمكين الكفاءات من تولى المناصب القيادية، مشدداً على أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.

وتضمنت التكليفات التى أصدرها وزير الإسكان تعيين رئيس الشركة التابعة لمدة عام قابل للتجديد، ولمدة أقصاها 3 سنوات لنفس الشركة، مع إجراء حركة تنقلات شاملة لجميع رؤساء الشركات التابعة بشكل دورى، ويتم تعيين نائبين لكل رئيس شركة تابعة، وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما، مع مراعاة تطبيق الضوابط الخاصة بتعيين رؤساء مجالس إدارات غير تنفيذيين، وتعيين أعضاء منتدبين تنفيذيين، بالشركات، على أن يكونوا من القيادات المتميزة تحت سن الـ60.

من جهته، وجه النائب هاني خضر الشكر لوزير الإسكان على استجابته السريعة، مؤكدا أن قرارات الوزير ستصب في صالح العمل بشركات المياه، ومن ثم صالح المواطن خلال الفترة القادمة ومنح جيل جديد من الشباب الفرصة في تولى المناصب القيادية وخلق كوادر إدارية جديدة تتماشى مع سياسة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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