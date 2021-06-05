السبت 05 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هبة سالم صاحبة أول منيو للمكفوفين: «روشتة دواء برايل» هي خطوتي التالية

هبة سالم
هبة سالم

ظلت لسنوات عدة تفكر كيف تتغلب على عالم الظلام وتصبح مثل الأسوياء داخل المطاعم أو "الكافيهات" ويطلبوا ما يشاؤون، دون أن يحمل من معهم "هم" طلباتهم، وقراءة "منيو الطعام" للاختيار نيابة عنهم، هبة رحمي سالم، فتاة في العشرينات من عمرها، قررت أن تكون صاحبة أول منيو للمكفوفين في مصر، وتحديدًا في الصعيد بمحافظة قنا.

تعكف "سالم" طوال الوقت على خدمة نفسها، ودائمًا ما تتطوع لتشارك في الكثير من الأعمال الخيرية بمحافظة ميلادها قنا، إلا أن فكرة الـ"منيو" المكفوفين رافقتها منذ عام 2019 ولم تتخلى عنها نهائيًا، خاصًة رغبتها في عيش حياة سوية دون مساعدة الغير، تروي هبة لـ"الدستور": "فكرت كذا مرة أدخل فيها مطعم لو مش معايا أختي أو حد بيشوف حالي هيكون إزاي، ومن هنا جت الفكرة".

وعن كواليس إنشاءها لـ"منيو"، أردفت هبة: "أنا طول عمري بحب اعتمد على نفسي، عشان كده قررت تكون فكرة منيو للمكفوفين في مصر وقنا تحديدًا تخرج للنور، والفكرة لاقت استحسان كبير جدًا عند الناس وعند أهلي وهم نفسهم قرروا يساعدوني ويقفوا معايا لحد ما انفذ فكرتي وتنجح، خاصًة أن أول منيو للمكفوفين استغرق في عمله فوق الـ19 ساعة".


واجهت هبة، العديد من الصعوبات والانكسارات، إلا أن إيمانها بحلمها جعلها تكمل دون توقف أو النظر لأي سلبيات، مضيفة: "في الحقيقة مش كل أصحاب المطاعم تقبلوا الفكرة وقبلوا بيها، في ناس رفضتها من باب إن الشخص الكفيف مش هيروح لمطعم لوحده، والبعض الآخر رحب كثيرًا بها".

أول خطوة جديدة ستعكف على تنفيذها صاحبة أول منيو للمكفوفين في قنا، هو وجود "روشتة" خاصة بالأدوية ولكن على طريقة برايل، حتى يتمكن المكفوفين من قراءتها بكل سهولة ويسر دون الاعتماد على الغير، مختتمة قولها: "أتمنى من المسئولين إنهم يتقبلوا الفكرة ونعمل على تنفيذها خاصًة أن ناس كتير مننا مبتعرفش تقرأ للروشتة بتاعة العلاج لأنها معمولة للمبصرين فقط، أنا هخلص امتحاناتي وهسعي في إتمام الفكرة، وأتمنى من كل قلبي تنفيذها".

منيو للمكفوفين
منيو للمكفوفين
هبة سالم
هبة سالم
طريقة برايل منيو طعام روشتة

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

تفاصيل مشاجرة الفنان أحمد سعد وشاب في التجمع.. مصدر يكشف آخر تطورات الواقعة

الزمالك يحسم أول صفقتين للموسم الجديد

أول تعليق من «الأزهر» على «القايمة» بعد واقعة «من يؤتمن على العرض»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5-6-2021

كواليس سرقة فيلا سيد رجب.. اللص ارتكب «جريمة قتل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الموتى.. أين يوجدون؟

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «3-4»

جلال حمام

مصر المنتصرة دائمًا

مدحت بشاى

حتى لا تظل قضية الفرص الضائعة

عبد الرحيم طايع

المطبوعون والمصنوعون

محمد عبدالعزيز

شكرًا.. رجال الظل

بسنت حسن

السلام ليس تطبيعًا.. والتطبيع ليس سلامًا

د.كريمة الحفناوى

وعادت القضية إلى مركز الضوء

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق أمريكي إسرائيلي على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد الوصول لـ«حكومة تغيير» في إسرائيل.. نتنياهو يجتمع برئيس الموساد للمرة الأولى

«عداوة بعد محبة» مع نتنياهو .. من هو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟