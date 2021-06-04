بحضور نخبة من النقاد والمبدعين العرب.. اختتام فعاليات الملتقى الأول للإبداعات السردية

اختتم الملتقى الأول للإبداعات السردية والذي أقيم ضمن المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، مساء الإثنين، بحضور نخبة من النقاد والمبدعين والمبدعات العرب.

وكان الملتقى انطلق في العشرين من مايو، وتم خلال فعاليات المنتدى تنفيذ 26 ورشة وندوة نقاشية أدبية وفكرية بمشاركة ما يقرب 150 من النقاد والناقدات ومشاركين من العالم العربي وبلدان المهجر في أوروبا وأمريكا وكندا وروسيا،و نوقش عدد كبير من النتاجات السردية بمجال القصة القصيرة، والرواية، والمسرح، وندوة خاصة بتذوق الفنون التشكيلية، وندوة خاصة عن سيناريو الفيلم القصير.





و حضر الحفل الفنان الفلسطيني نسيم الدقم، وقد عددا من أغاني الشيخ إمام وكذلك الفنان الشاعر زكريا أحمد شيخ الذي قدم مقطوعات موسيقية قصيرة.

وفي بداية الحفل تحدث الفنان والسينمائي اليمني حميد عقبي، منظم الملتقى ورئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، والذي قدم تقريرا مختصراعن الملتقى، ثم تحدث الأديب السوري صبري يوسف، والذي كان حاضرا لكل الفعاليات، وقرأ الروائي والناقد السوداني عماد البليك مقترحات التوصيات.



- توصيات ومخرجات برنامج الملتقى الأول للإبداعات السردية



1ـ إصدار مجلة الملتقى، بصورة دورية فصلية أو سنوية، حسب الإمكان، بحيث تضم دراسات ومقالات ومخرجات البرامج والندوات التي نقيمها، وتفتح الأفق للمعرفة الإبداعية والجمالية والثقافية عامة. وستكون إلكترونية لتوسيع دائرة الانتشار.

2ـ إقامة أسابيع إبداعية وتعريفية عربية، حسب الاستعداد من قبل الدول، بحيث يكون لكل دولة أسبوع، على أن تكون البداية بالأسبوع التعريفي السوداني في أغسطس المقبل، الذي يتضمن باقة من الألوان التي تجمع بين الفنون والكتابات والتراث والسينما، في شكل جلسات وندوات لمدة أسبوع. ومن ثم كافة الدول التي تكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأسبوع الخاص بها.

3ـ تنظيم برنامج القصة القصيرة جدا، لمدة يومين في سبتمبر، ويضم حوالي 5 ورش، تقوم بالتعريف بهذا الفن، وتناقش نصوصا وتجارب في هذا المجال على المستوى العربي.



4ـ إقامة ندوة أو ملتقى عن التراث الشعبي حسب الإمكان، بمشاركة عرب ومستشرقين، تناقش قضايا التراث الشعبي العربي، و تأريخه، ونقده، ومظاهره في التحديث العربي، وغيرها من القضايا في هذا الجانب.

5ـ تنظيم ملتقى صغير حول مفهوم النقد يتضمن من أربع إلى خمس ندوات، تقوم بعرض أفكار ونقاشات عامة حول النقد من حيث التأسيسات المفاهيمية والتجربة والسياقات الحديثة والتجارب العربية مع عرض نماذج من خلال تجارب المشاركين، بحيث يعرض كل مشارك تجربة أو فكرة معينة يضيء الضوء حولها.

6ـ إقامة ملتقى حول الفن التشكيلي في أكتوبر، يفتح الأفق حول اللوحة من حيث الجماليات، الرؤية والاشتغال والإنتاج، إلى التسويق في البلدان العربية، وتجارب الفن التشكيلي المهاجر وغيرها من القضايا في هذا الإطار مما يقدمه المشاركون من أوراق عمل.

7ـ إقامة ندوات أو ملتقيات مصغرة حول الفنون الشعبية والتراثيات من شعر وغناء للدول العربية، بحيث تضيء التجارب في شكل ليال، الضوء على تجربة دولة أو فنان بعينه، أو شاعر شعبي، مع بعض النقاشات، ويمكن أن تقام ليلة كل شعر.

8ـ إقامة ورش عدة في الكتابة الإبداعية للسينما والمسرح كجزء من الاهتمام الأساسي للمنتدى، بحيث تبرمج لتغطي جوانب متعددة وإضاءات وإضافات جديدة في هذا المجال، وتقام على نحو شهري ليوم أو يومين..



وقد نوقشت هذه النقاط بشكل مركز، وأضيفت إليها بعض النقاط مثل الاهتمام بالمواهب الشابة وتكثيف الورش التدريبية الإبداعية والاهتمام بالترجمة والتركيز على تشابكات الفنون مع الأدب وأيضا الموسيقى، والتأكيد على ضرورة إصدار مجلة شهرية أو فصلية خاصة بنشاطات المنتدى.



و المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، هو جمعية فنية ثقافية فرنسية أسسها ويديرها ويمولها حميد عقبي وبجهود ذاتية، وفي حديث قصير أكد "عقبي" على استمرار النشاطات والملتقيات حيث تم برمجة الملتقى الأول لقصيدة النثر العربية في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح من 17 إلى 20 يونيو الجاري والملتقى الأول للنص المسرحي في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح من 1 إلى 5 يوليو، وكذلك أسبوع الإبداع الثقافي والفني السوداني والذي سيبرمج في شهر أغسطس، موضحا أنه ستوضع الخطط لبرنامج يحقق بعض توصيات هذا الملتقى من بداية سبتمبر إلى نهاية هذا العام، وسيظل المنتدى نشطا ويعد برامج وملتقيات مستمرة تعمل أيضا على المزج والتلاقح الإبداعي العربي الأوروبي.



و ختم حميد عقبي قائلا، أقدم كلمة شكر وامتنان الى كل النقاد والناقدات لما يبذلونه من جهد إبداعي وبشكل تطوعي، وكذلك الذين نسقوا معي في اقامة ندوات في هذا الملتقى والملتقيات الماضية والمستقبلية وكل الذين يتعاونون لنجاح هذا المشروع الإبداعي.