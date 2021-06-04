غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا لمدة 25 يومًا

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الجمعة، غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر ولمدة 25 يوما ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 وحتى صباح يوم الاثنين الموافق 28/6/2021، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع محور ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية، وقامت إدارة المرور بإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارًا اتجاه شارع عبده خطاب، ثم استكمال السير والدخول يمينًا بشارع أشرف السباعي، ثم استكمال السير والدخول يمينًا مرة أخرى اتجاه شارع المعتمدية، واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء.

القادم من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير اتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر، ثم الدخول يمينًا بشارع المعتمدية، ثم الدخول يسارًا بشارع أشرف السباعى، ثم استكمال السير والدخول يسارًا مرة أخرى لشارع عبده خطاب، ثم يمينًا لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت غلق كلي لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة ٣٠٠ متر لمدة ٢٥ يوما على مدى اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباح يوم الجمعة الموافق المقبل وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين الموافق 2021 يونيو 28.

وأضافت المحافظة أن غلق الطريق يأتي في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية وذلك للبدء في الأعمال الأنشائية للكوبري.