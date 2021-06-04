7 علامات تدل أن علاقتك العاطفية صحية.. تعرف عليها

حدوث خلاف في الحياة العاطفية أمر وارد بل طبيعي أن يحدث ذلك فالطباع تختلف عن بعضها البعض، فالخلافات هي في الواقع ما يمنح العلاقات قوة وشخصية، يخبرنا علماء النفس أن هذه التجارب تسمح للأزواج بالتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل والخروج أقوى في النهاية.

ووفقًا لموقع "برايت سايد" هناك علامات تدل على أنك في علاقة عاطفية صحية ولا تستهلك من نفسيتك وتؤثر عليها بالسلب.

نرصد 7 علامات للحياة الزوجية الصحية

1. أنت تستخدم "نحن" بدلاً من "أنا"

الإشارة باستمرار إلى أنفسكم بصيغة الجمع يمكن أن تبدو غريبة بعض الشيء بالنسبة للآخرين، ولكن الأمر يتطلب شخصين على الأقل لتكونوا في علاقة، ويخبرنا علم النفس أن استخدام كلمة "نحن" يجسد حقيقة أن لديك أنت وشريكك الآن ظهور كل منهما للآخر في العلاقة.

وفقًا لدراسة ، لوحظ أن الأزواج الذين استخدموا الضمائر "أنا" أو "أنا" كثيرًا في المحادثات هم في علاقة بعيدة ومضطربة. من ناحية أخرى ، ارتبط استخدام "نحن" و "نحن" بالتعاطف والتواضع، يشير استخدام ضمائر الجمع إلى شخصين كزوجين وليس كأشخاص منفصلين يقومون بأشياء خاصة بهم.

2. لابد من وجود الجزء المنفصل لكلًا منكما

فإن العلاقة المزدهرة هي تلك التي يتعرف فيها شخصان على أنهما زوجان، ومع ذلك يحتفظان بهويتهما الخاصة للبقاء على طبيعتهما، تسمح لك التجارب الفردية بالنمو والتأمل في حياتك الشخصية والتي يمكن أن تفيد أيضًا علاقتك والعلاقة التي تربطك بزوجك أو شريكك.

3. الانتباه إلى الاهتمام

هل ما زلت تسأل من تحب عن أحواله ، وإلى أين هم ذاهبون ، أو مع من يتسكعون؟ ما قد يبدو على أنه "تطفل على حياة شخص ما" هو في الواقع إظهار أن رعايتك ، والتي تساعد على تقوية علاقتك وحبك ، مع الحفاظ على الرومانسية والحميمية حية.

وفقًا لمستشار العلاقات ، يمكن أن تأتي الوحدة والإهمال مع ضغوط العمل ، وقضاء الكثير من الوقت على الشاشات. من الطرق الموصى بها لتجنب انقطاع الاتصال "التحقق" من شريكك من خلال طرح أسئلة محددة عليه حول ما يشعر به وما يحتاجه وما إذا كان هناك أي تضارب بحاجة إلى حل.

4. الآراء المختلفة ليست أمر غريب

الخلافات طبيعية فقط في أي علاقة - بل إنها ضرورية للحفاظ على علاقة صحية. يُظهر الاختلاف في بعض القضايا أنكما شخصان مختلفان لهما وجهات نظر مختلفة ، ومع ذلك لا زلت قادرًا على أن تكون معًا وتجد أسبابًا لتحب بعضكما البعض.

قد يكون لديك آرائك الخاصة كأشخاص منفصلين ، ولكن يجب أن تتذكر أيضًا أنكما زوجان. وفقًا لأحد الخبراء ، فإن المفتاح هنا هو الاستماع إلى بعضنا البعض دون إصدار حكم واتخاذ قرار بشأن التسويات معًا. في نهاية اليوم ، "العمل معًا لإيجاد طرق جديدة للتواصل والاستمتاع ببعضنا البعض هو ما يدور حوله أن تكون في علاقة صحية."

5. تتحدث بصراحة عن تجارب العلاقات السيئة

هل يجب أن تتحدث عن علاقاتك السابقة وانفصالك عن شريكك أو زوجتك؟ وفقًا لعلماء النفس ، نعم يجب عليك ذلك ، ولكن فقط بشأن الأشياء الإيجابية التي تعلمتها من التجارب السلبية. لقد توصلت الدراسات إلى أنه ليس كل حالات الانفصال هي حالات فساد لأنك كشخص مر بفقدان الحب ، يمكنك التعلم والتطور منه ، مما يجعلك في النهاية شخصًا أفضل.

إذا كنت قد تعرضت لصدمات سابقة في السنوات السابقة ، فهذه هي الموضوعات التي يمكنك أيضًا طرحها مع حبيبتك المهمة حتى يتمكنوا من فهمك بشكل أفضل. لا يُظهر الحديث عن الماضي ومشاركة أسرارك أنك تثق بشريكك فحسب، بل إنها لفتة تُظهر له أنه بإمكانه الوثوق به.

6. لقد وضعت الحدود

يجب وضع حدود لإظهار الحب والاحترام لشريكك. وفقًا للخبراء ، لا توجد علاقة صحية دون وجود حدود ، والتي تعمل كأساس للحميمية العاطفية. بعض الحدود التي يمكن أن تضعها أنت وشريكك في الاعتبار هي:

الأسماء التي تناديها بعضها البعض.

مستويات راحتك في العلاقة الحميمة والعروض العامة للعاطفة.

خصوصيتك ومساحتك (أي من متعلقاتك لا يُسمح لهم بلمسها؟ هل لا مانع من قضاء وقت بمفردك؟).

كيف تتصرف على وسائل التواصل الاجتماعي (هل يوافقون على نشر صور لهم؟ هل ستغير وضع علاقتك؟).

7. تترك أطفالك للتركيز على علاقتك

يبذل معظم الآباء قصارى جهدهم للتأكد من أن أطفالهم يتلقون رعاية جيدة ، لذلك عندما تسنح الفرصة لقضاء يوم عطلة للزوجين أو العشاء بالخارج ، فمن الطبيعي أن يشعروا ببعض الذنب تجاه ترك أطفالهم في رعاية الآخرين. لكن علماء النفس يخبروننا أن الشركاء بحاجة إلى التركيز على زواجهم وعلاقتهم أولاً ، قبل أسرهم.

يتيح لك تخصيص الوقت للمواعيد أو إجازة الزوجين بناء علاقة أقوى وأفضل مع بعضكما البعض دون تشتيت المسؤوليات العائلية .