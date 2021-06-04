ضبط 55 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 52388 حكما قضائيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (عدد 55 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 49 متهم) وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(5) بنادق خرطوش.

(6) طبنجات.

(40) فرد محلى.

(104) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(171) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

تنفيذ الأحكام

تنفيذ (52388) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5454) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:

(183) حكم جناية.

(16829) حكم حبس جزئى.

(3245) حكم حبس مستأنف.

(24874) حكم غرامة.

(7257) مخالفة.

ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (5) متهمين إرتكبوا (9) حوادث متنوع

ضبط قضايا المخدرات

ضبط (155) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (169) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (11٫500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (9٫879 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫289 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,045 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1,278 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (303 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (11جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (6 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (5 جرام).

عدد (3555) قرص مخدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.