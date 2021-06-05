السبت 05 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قنوات تعليمية وتابلت.. كيف نجحت الدولة في تطوير التعليم خلال ٧ سنوات؟

التعليم الجديد
التعليم الجديد

نال التعليم نصيبا كبيرا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم بالبلاد حتى الآن، إيمانا من الرئيس بضرورة بناء الإنسان المصري وشخصيته وقوة وعيه التي تشكل نقطة فارقة لتقدم البلاد.

وبمرور ٧ سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماذا حققت الدولة في الجانب التعليمي؟

بنك المعرفة
أطلقت الدولة بنك المعرفة، للانطلاق نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، حيث بدأ العمل به مطلع عام 2016، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

ونجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد "EDU2"، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعليم ببنك المعرفة المصرى، وإعادة النظر في منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوى مصر في التصنيفات العالمية.

نظام التعليم الجديد
بدأ تطبيق النظام الجديد خلال العام 2018 على مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائى، وشمال هذا النظام بناء مناهج جديدة تختلف اختلافًا تمامًا عن المناهج فى النظام القديم ووضعت وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما أن طرق التدريس اختلفت على مستوى المدارس بجميع محافظات مصر والبالغ عددها 55 ألف مدرسة.

ضمن النظام التعليمي الجديد، تم تسليم كل طالب بالصف الأول الثانوى جهاز تابلت بتكنولوجيا الـ G4، مع ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة، ومع تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية وبنظام الكتاب المفتوح "Open book".فى المرحلة الثانوية، وإلغاء نظام البوكلت والاستخدام الإلكتروني للتصحيح والاختبار، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب من التعليم إلى التعلم وممارسة النشاط والفهم فى النظام الجديد.

تقليل كثافة الطلاب
نجحت وزارة التربية والتعليم رغم الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية من تقديم خدماتها لأكثر من 22 مليون طالب على مستوى مصر، من إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل الفصول وتدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، حيث نظمت الوزارة دورات تدريبية مكثفة لمعلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مدار العام مع وجود معلم الفصل الذى يصعد مع الطلاب إلى الصف الرابع الابتدائى وقف العمل بالمنظومة الجديدة.

المدارس اليابانية
تعتبر المدارس المصرية اليابانية من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام السابقة، والتى تم بدء الدراسة بها عام 2018، بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية، حيث تم افتتاح 41 مدرسة فى 20 محافظة، وجارى الانتهاء من 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعًا العام المقبل.


قنوات تعليمية
انطلاقا من رغبة وزارة التعليم في مساعدة الطلاب بكل الطرق الممكنة، نجحت الوزارة في إطلاق قنوات تعليمية تساعد الطلاب على فهم دروسهم بسهولة  ويسر مثل قنوات "مدرستنا".

التعليم عن بعد
بفضل التطوير الذي شهده القطاع التعليمي في مصر، نجحت الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وأجبرت الجميع للتعامل عن بعد، بل وأثبتت فترة كورونا رؤية الدولة الصحيحة عن طريق التابلت.

طلاب مصر تعليم خدمات مدارس

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