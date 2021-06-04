الجمعة 04 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الطقس في 72 ساعة.. انخفاض الحرارة ونشاط للرياح

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، كما يكون الطقس مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلاً على السواحل الشمالية وحاراً على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور" أن يكون الطقس لطيفاً ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلاً على جنوب الصعيد، كما يشهد طقس اليوم نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وأضاف شاهين أن الطقس حتى الثلاثاء المقبل سيشهد نشاطاً للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وأيام على القاهرة، مشيراً إلى أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد.

حالة الطقس السبت

وقال محمود شاهين إن طقس غداً السبت سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث ستكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد.

كما أن درجات الحرارة ستكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة

حالة الطقس الأحد

وأكد شاهين أن الأحد المقبل سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 32 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

الحرارة غدا هيئة القاهرة حالة الطقس

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