تكثيف الإجراءات الاحترازية بمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمواجهة كورونا

يواصل مستشفى سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا في رفع حالة الطوارئ القصوى وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والإرشادات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بدقة فائقة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي يولى اهتماماً خاصاً بتوفير كافة الإمكانات التى تضمن سلامة الجميع وفى مقدمتهم طلاب الجامعة، الذين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من خلال طرق التدريس القائمة على جودة التعليم وذلك لتأهيلهم بشكل خاص لاقتحام سوق العمل وهم يمتلكون خبرة كبيرة تستند الى العلم القائم على التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتطورة،



وقال الدكتور محمد صفوت مدير مستشفى سعاد كفافي الجامعي ، إن إدارة المستشفى تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها مواجهة فيروس كورونا وتقليل انتشاره، مؤكدا أن إدارة المستشفى لم تغفل الاجراءات الخاصة بتعليمات التباعد الاجتماعي حيث تم أيضا وضع ملصقات على الارض تحدد المسافة بين كل شخص والآخر، وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم، كما تكتمل منظومة الإجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف او الطرقات.



وأشار مدير مستشفى سعاد كفافي الجامعي، إلى أن إدارة المستشفى لم تترك أى شئ للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة فأصبح المستشفى نموذجًا تحتذى به كافة المؤسسات الاخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور وتستقبل اعدادًا كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة.



يذكر أن إدارة مستشفى سعاد كفافي كانت قد أعدت العديد من الإجراءات لضمان سلامة طلاب الجامعة وأيضاً المترددين على المستشفى سواء من المرضى أو المرافقين لهم وأيضا أعضاء الفريق الطبي، من أطباء وطواقم تمريض وإداريين وفي مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تم تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم في مداخل المستشفى، تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات إلى جانب توفير كميات من أدوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.

مستشفى سعاد كفافي الجامعي