تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات 2021 الترم الثاني

ما زالت معدلات البحث عن جدول امتحانات الدبلومات 2021، الفصل الدراسي الثاني عبر محرك البحث العالمي جوجل، تتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية، منذ اعتماده رسميا في شهر مايو الماضي.

وتستعرض "الدستور" في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء، من خلال هذا التقرير، جدول مواد الامتحانات لطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها ونظاميها (3-5) سنوات، وموعد انعقاد الامتحانات وعدد الطلاب في اللجان الامتحانية المدرسية.

جدول امتحانات الدبلومات 2021 الترم الثاني

اعتمدت إدارة أعداد الجدول الامتحانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول الدبلومات الفنية بأنواعها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) بنظاميها (3-5) سنوات، للامتحانات العملية أو النظرية والتي ستجرى خلال شهري يونيو ويوليو داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة، وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

مواعيد انعقاد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) العملية خلال الفترة من 5 حتى 17 يونيو الجاري، فيما تعقد الامتحانات النظرية داخل اللجان الامتحانية المدرسية بورقة امتحانية خلال الفترة من 19 يونيو حتى 1 يوليو، لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني المحتسبة درجاتها من المجموع التقييمي للطلاب وذلك وفقا لمواعيد المخطط الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي ( 2020 – 2021 ) لبدء وانتهاء العام.

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عدد طلاب الدبلومات الفنية 2021 داخل اللجان الامتحانية

ةانتهت وزارة التربية والتعليم من وضع جدول امتحانات الدبلومات 2021 الترم الثاني وخطة الاستعداد الكاملة لتفادي خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، حيث حددت الوزارة عدد الطلاب داخل كل لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية بـ 14 طالبا فقط على أعلى تقدير.