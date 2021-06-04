الجمعة 04 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 4-6-2021

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 4-6-2021 نهارا مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلة على السواحل الشمالية حارعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر سيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
الاسكندرية 26 19
وادى النطرون 30 19
طنطا 31 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 29 19
بلطيم 27 20
مطروح 25 18
السلوم 25 19
سيوة 30 19
بورسعيد 27 21
دمياط 26 20
الزقازيق 32 20
المنصورة 31 20
الإسماعيلية 33 19
السويس 33 20
العريش 27 18
رفح 26 18
رأس سدر 33 20
نخل 31 15
نويبع 35 24
طابا 31 18
كاترين 31 15
الطور 35 22
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 25
الفيوم 32 19
بنى سويف 32 20
المنيا 36 21
أسيوط 37 22
سوهاج 35 23
قنا 36 23
الأقصر 40 25
أسوان 41 26
ادفو 41 27
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 38 23
شلاتين 40 26
أبورماد 38 26
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 28

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