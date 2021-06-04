عائلة المستشار أحمد عبدالفتاح حسن تكشف حقيقة كنز شقة الزمالك

أصدرت عائلة المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، بيانًا رسميًا، للرد على ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن العثور على تحف ومجوهرات وأشياء أثرية داخل شقة مملوكة للعائلة بحى الزمالك بمحافظة القاهرة، والتى تداولها الرأى العام مؤخرًا.

وقالت العائلة فى بيانها: "تصحيحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به".

وأوضحت العائلة: "صاحب الشقة المضبوط بها كنوز هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء ثم عضوا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1951 عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1951 وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحسم في خروج البريطانيين من مصر".