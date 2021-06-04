وزيرة التضامن تصل إلى موقع حريق المؤسسة العقابية في المرج

وصلت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، منذ قليل، إلى موقع حادث حريق المؤسسة العقابية في المرج، والذي راح ضحيته 6 أطفال وأصيب 25 آخرون.

فيما تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق في مصرع 6 أطفال وإصابة 25 آخرين، إثر نشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بمنطقة المرج.

وانتقل، منذ قليل، فريق من النيابة للمعاينة والاستماع لأقوال المصابين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل المؤسسة العقابية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء والسيطرة علي النيران واخمادها.