«تفحم 6 أطفال».. كل شيء عن كارثة «حريق المؤسسة العقابية» بالمرج

شهدت «المؤسسة العقابية» في منطقة المرج، مساء اليوم، كارثة إذ التهمت النيران أجزاء من مبناها، بسبب مشاجرة بين طفلين من الأحداث، بدأت بخلاف على مشاهدة التلفزيون، وانتهت بمصرع 6 أطفال حرقا، وإصابة 25 آخرين.

وسرعان ما انتقل من النيابة للمعاينة والاستماع لأقوال المصابين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات، كما انتتقل فريق من وزارة التضامن الاجتماعي لموقع الحادث.

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