«تفحم 6 أطفال».. كل شيء عن كارثة «حريق المؤسسة العقابية» بالمرج
شهدت «المؤسسة العقابية» في منطقة المرج، مساء اليوم، كارثة إذ التهمت النيران أجزاء من مبناها، بسبب مشاجرة بين طفلين من الأحداث، بدأت بخلاف على مشاهدة التلفزيون، وانتهت بمصرع 6 أطفال حرقا، وإصابة 25 آخرين.
وسرعان ما انتقل من النيابة للمعاينة والاستماع لأقوال المصابين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات، كما انتتقل فريق من وزارة التضامن الاجتماعي لموقع الحادث.
التفاصيل كاملة:
- مصرع 6 أطفال وإصابة 25 في حريق المؤسسة العقابية بالمرج
- النيابة تحقق في مصرع 6 أطفال وإصابة 25 في حريق المؤسسة العقابية بالمرج
- انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق المؤسسة العقابية بالمرج
- مناظرة النيابة لجثث أطفال المؤسسة العقابية بالمرج: اختناق وحروق سبب الوفاة
- التحفظ على كاميرات المراقبة في حريق المؤسسة العقابية بالمرج