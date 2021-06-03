الجمعة 04 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في انقلاب سيارة نقل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل جثة المتوفي بمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بطريق الدهوس _ الراشدة، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 6، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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