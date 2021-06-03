لمياء عبدالمطلب تحصل على الدكتوراه فى «المنظار الأنفى اللين فى تقييم البلع عند الرضع»

ناقشت الطبيبة لمياء محمد عبدالمطلب رسالة الدكتوراه بعنوان «المنظار الأنفى اللين فى تقييم البلع عند الرضع بعد الخروج من وحدة الأطفال حديثى الولادة» بمستشفى أبوالريش الجامعى.

ومنحت اللجنة المشرفة، على الرسالة، الطبية، الدرجة العلمية العليا بعد أن أبدى المناقشون إعجابهم بالرسالة العلمية.

وأشرف على رسالة الدكتوراه، الأستاذة الدكتورة رانيا تيمرك، والدكتورة إنجى طوسون، والدكتورة دينا أكمل، والدكتورة آيه شيخانى.

الطبيبة لمياء محمد عبدالمطلب



كما تكونت لجنة المناقشة، من الأستاذ الدكتور الدكتور هشام عوض الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أيمن إيميل الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.

وأثنت لجنة المناقشة، على الرسالة العلمية، مؤكدين أنها تعزز وتدعم مجال طب الأطفال وحديثى الولادة، حيث قال الدكتور هشام عوض، إن الرسالة ممتعة ومفيدة ومثمرة، وسيكون لها مردود كبير على القطاع الطبى، خاصة طب الأطفال.

وكانت الطبيبة لمياء محمد عبدالمطلب، قد حصلت على بكالوريوس الطب بتقدير امتياز،

وحضر المناقشة العلمية، مدير مركز الأفروآسيوى للدراسات السياسية والاستشارية، الزميل محمد فتحى الشريف، زوج الطبيبة لمياء محمد عبدالمطلب، وعدد كبير من الأطباء.