الخميس 03 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«لا بد من عقابه».. الباز يكشف عن جريمة محمد رمضان في «فيديو التحفظ على أمواله»

جريدة الدستور

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على فيديو إعلان الفنان محمد رمضان تحفظ الدولة على أمواله.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن خطأ محمد رمضان هذه المرة لا يغتفر، وجريمته ترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار  بسمعة الدولة المصرية.

وأضاف «كان يعرف أن أمواله تم الحجز عليها تنفيذا لحكم قضائى صدر ضده لصالح الطيار أشرف أبو اليسر، لكنه أخفى الحقيقة متعمدا، وحاول تصوير نفسه كضحية، وأن الدولة تستهدفه على غير الحقيقة».

مكالمة محمد رمضان ومسؤول البنك

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أي توضيحات.

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بيه وبين البنك قائلا: «صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي».

وتابع: «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة».

 

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