غدا.. الدستور تنظم محاضرة إلكترونية مجانية فى كيفية استخدام الابتكار فى «فن الفيتشر»

ضمن برنامج الريادة في الإعلام، تنظم جريدة الدستور غدا محاضرة إلكترونية مجانية في كيفية استخدام الابتكار في القصص الصحفية «فن الفيتشر»، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهذا في ظل التعاون الدائم لمشاركة شباب الإعلاميين الخبرات العملية، وتطوير مهاراتهم الإعلامية بطريقة عملية وارشادهم للمسار المهني الصحيح.

وتتناول المحاضرة أساسيات ومحاور هامة في كتابة فن الفيتشر والذي يعد من فنون الكتابة الصحفية المؤثرة والتي أصبحت ذات بعد اجتماعي هام لإبراز قصص النجاح وتسليط الضوء عليها، وأيضا مشاركة القصص الإنسانية مع القراء في مختلف المجالات بصورا شيقة من مشاهد مجتمعية واقعية.

فبرنامج الريادة في الإعلام، والذي استمر على مدار أكثر من شهرين، باستضافة مجموعة من المدربين المحترفين والمتحدثين بمجال الإعلام ليشمل عددا من التدريبات العملية والتطبيقية على محتوى البرنامج لتحقيق أقصى استفادة.