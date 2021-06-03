حفل افتتاح مبهر لكأس العالم للجمباز الفنى باستاد القاهرة

شهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حفل افتتاح بفقرات فنية مبهرة لبطولة كأس العالم للجمباز الفني التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 7 يونيو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونالت الفقرات الفنية في حفل الافتتاح إعجاب جميع الحاضرين من جميع الوفود المشاركة في البطولة والذين تفاعلوا بشكل كبير مع الفقرات الفنية.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية أمس، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.



