الخميس 03 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات الرئيس.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من «جونسون أند جونسون»

جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية، وبمتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين، فى مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن مصر تعاقدت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"، واللقاحات تأتى تباعا.

وأوضح أن الرئيس السيسى أوصى بضرورة توفير اللقاح للمواطنين، مشددا على أن رئيس الوزراء أعلن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح.

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