«إرهابي بإجراءات احترازية».. تفاصيل القبض على أمريكي قبل مجيئه إلى مصر

أوضح موقع "Stars and Stripes" الأمريكي، تفاصيل القبض على الشاب الأمريكي الذي بايع داعش، وكان ينوي السفر إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية في سيناء، حيث يُحاكم قضائيا في مدينة سياتل بالولايات المتحدة بعد القبض عليه، الجمعة الماضي، قبل أن يهرب عبر طائرة متهجة لمصر.

"إرهابي بإجراءات احترازية".. هكذا يمكن وصف الإرهابي الذي أعّد كل شيء للالتحاق بداعش، حيث حصل على جواز سفر، وتلقى جرعة من لقاح COVID-19 تحسباً لرحلته إلى مصر.

وذكر الموقع أن الإرهابي اشترى لوازم السفر، عبارة عن ملابس مموهة، كما استخدم بطاقة ائتمان صديق له لشراء تذكرة طائرة بقيمة 980 دولارًا من سياتل إلى القاهرة، عبر أمستردام وباريس.

وفي الواحدة بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه بعد أن قدم بطاقة صعوده إلى الطائرة عند البوابة وحاول الالتحاق بالركاب على متن الطائرة.

وأكد الموقع أن هذا الشاب يُدعى هانتر وليامز، ويبلغ من العمر 20 عاما، ومثُل بعد القبض عليه أمام محكمة جزائية بسياتل الثلاثاء الماضي، حيث تم توجيه عدة اتهامات له أبرزها تقديم الدعم المادي، لمنظمة إرهابية، ولا يزال رهن الاعتقال في مركز الاحتجاز الفيدرالي في العاصمة واشنطن، وأكد الموقع أن الشاب الإرهابي من المتوقع أن يتلقى عقوبة قصوى تصل إلى السجن 20 عامًا، وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي أكدت أن وليامز عندما كان طالبا في الثانوية كانت عائلته تقيم في كاليفورنيا، ونبّه أحد مدراء مدرسته الجهات المختصة إلى حديث له مع زملائه أعلن فيه نيته الانضمام إلى تنظيم "داعش".

وأدى الشاب الأمريكي قسم البيعة والولاء لزعيم داعش الحالي في نوفمبر الماضي، وأخبر عائلته وأصدقاءه وآخرين بخططه "للسفر إلى الخارج والانضمام إلى داعش".

وذكر الموقع أن عملاء تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي تبادلوا الرسائل مع الشاب الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونجحوا بالفعل في إحباط هجومين إرهابيين كان ينوي تنفيذهما في الولايات المتحدة.