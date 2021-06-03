الخميس 03 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رجال الإطفاء يواصلون السيطرة على حريق بكورنيش السويس

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق

يواصل رجال إدارة الحماية المدنية بمحافظة السويس محاولة السيطرة على حريق ضخم نشب بعدد من الكافيهات والمقاهي بالكورنيش الجديد بمحافظة السويس.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد محلات كورنيش السويس ثم امتد للمحلات والكافيهات المجاوره حتى وصل بسبعة كافيهات.

وانتقل لموقع الحادث قيادات محافظة السويس ومديرية أمن السويس لمتابعة عملية السيطرة على الحريق.

ورفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ في مستشفى السويس العام استعدادًا لاستقبال أي مصابين تم نقلهم بسيارات الإسعاف التي ارتكزت بالقرب من مكان الحريق.

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