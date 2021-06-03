حقيقة بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وتحويله لمجمع فندقي، وأنها شائعات ليس لها أساس من الصحة، يطلقها البعض لإثارة البلبلة وغضب العاملين به، وهو الأمر الذي نفاه أيضًا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، مؤكدًا أن مبنى ماسبيرو يعد رمزًا حضاريًا وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.

وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.