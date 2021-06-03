الخميس 03 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإثنين.. نوال الزغبي في ضيافة It’s Show time

نوال الزغبي
نوال الزغبي

في لقاء حصري على قناة cbc، تحل المطربة اللبنانية نوال الزغبي ضيفةً على برنامج It’s Show time، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، يوم الإثنين المقبل.

نوال الزغبي 

تتحدث "الزغبي" خلال اللقاء عن ألبومها الجديد، و"الميني ألبوم" الذي يتضمن 4 أغنيات، فضلًا عن كواليس تصوير الكليب، وتفاصيل أعمالها خلال الفترة المقبلة.

كما تكشف كواليس استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين فى لبنان، بعدما طلبت النقابة من أعضائها عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، حيث تتحدث عن الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة، والحالة الوحيدة التي قد تجعلها تتراجع عن هذا القرار وتعود للنقابة مرة أخرى.

نوال الزغبي 

its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

نوال الزغبي 

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.

برنامج It’s Show time
برنامج It’s Show time

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