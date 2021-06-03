المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدًا من جامعة مرسى مطروح

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل الاجتماعي مع المجتمع المدني ودعم روح الولاء والانتماء لدى شباب مصر، استقبلت المنطقة الغربية العسكرية وفدًا من جامعة مرسى مطروح، حيث قاموا بزيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، كما عزفت الموسيقات العسكرية بعض العروض التى ألهبت حماس الحضور.

من جانبه، التقى قائد المنطقة الغربية العسكرية الوفد، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيدًا بدور جامعة مرسى مطروح ومشاركتها الفعالة في خدمة أهالي مرسى مطروح.

وأعرب أعضاء الوفد عن كامل سعادتهم بهذه الزيارة وشعورهم بالفخر والعزة، بما تقوم به القوات المسلحة عامة والمنطقة الغربية العسكرية في حماية حدود مصر الغربية والتصدى بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.