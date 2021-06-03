«الأوقاف» توفر خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل

أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل لكبار السن ولذوي الظروف الصحية الخاصة.

ونشرت الوزارة أرقام هواتفها الخاصة لتذليل المعوقات تجاه من يريد شراء صكوك الأضحية لهذا العام.

ويمكن المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي، من خلال الاتصال أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية: (01144463951 - 01202527258- 01120857330)، متضمنة: (الاسم - العنوان - التليفون - عدد الصكوك).

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أعلن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري الحالي، مع بداية شهر رمضان لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأوضح الوزير أن قيمة الصك الواحد لهذا العام تصل لـ2000 جنيه، وبحسب وزارة الأوقاف، تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من دولة السودان والمخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزى عن 7 مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.

ويتضمن مشروع صكوك الأضاحي أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

وأكد وزير الأوقاف: "كالمعتاد الأضحية في يد أمينة، كما يتم توفيرها بدون أي مصروفات إدارية، وتصل للمستحقين بعزة وكرامة وبمراعاة جميع الضوابط الشرعية".

ويتميز مشروع صكوك الأضاحي بالحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.