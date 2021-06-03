الخميس 03 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«الأوقاف» توفر خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت  وزارة الأوقاف عن توفير خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل لكبار السن ولذوي الظروف الصحية الخاصة.

ونشرت الوزارة أرقام هواتفها الخاصة لتذليل المعوقات تجاه من يريد شراء صكوك الأضحية لهذا العام.

ويمكن المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي، من خلال الاتصال أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية: (01144463951 - 01202527258- 01120857330)، متضمنة: (الاسم - العنوان - التليفون - عدد الصكوك).

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أعلن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري الحالي، مع بداية شهر رمضان لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأوضح الوزير أن قيمة الصك الواحد لهذا العام تصل لـ2000 جنيه، وبحسب وزارة الأوقاف، تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من دولة السودان والمخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزى عن 7 مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.

ويتضمن مشروع صكوك الأضاحي أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

وأكد وزير الأوقاف: "كالمعتاد الأضحية في يد أمينة، كما يتم توفيرها بدون أي مصروفات إدارية، وتصل للمستحقين بعزة وكرامة وبمراعاة جميع الضوابط الشرعية".

ويتميز مشروع صكوك الأضاحي بالحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي كبار السنن ذوي الظروف الصحية الخاصة صك الأضحية

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

أول تعليق من بنك CIB على فيديو التحفظ على أموال محمد رمضان

مصادر مصرفية: الضرائب قد تكون سبب «بلوك» البنك على أموال محمد رمضان

«الحجز» على أموال محمد رمضان لصالح ورثة الطيار أبو اليسر.. إجراء قانونى معروف

«البترول» تعلن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة

«ورقى وإلكترونى».. الرئيس السيسى يوجه بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «1»

ماجد حبته

ما بين الحلفاء!

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «3-3»

ماجد حبته

حُماة النيل.. آخر الدواء

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: 292 شهيدا و2105 حالات اعتقال جراء الانتهاكات الإسرائيلية خلال مايو

مسؤول فلسطيني: 2000 عائلة في غزة دون مأوى بعد تدمير إسرائيل منازلها

الاحتلال الإسرائيلي يغلق موقعًا أثريًا فلسطينيًا شمال نابلس