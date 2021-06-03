الخميس 03 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيسان تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

السيسى لـ رئيس بنين: حريصون على التعاون معًا فى مشروعات البنية التحتية والطاقة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي هنأ الرئيس تالون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها بنين، وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر البنينية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية في منطقة غرب إفريقيا.

من جانبه؛ أشاد الرئيس تالون بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وبنين، معربًا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لبلاده لتحقيق تطلعاتها في التنمية، ومؤكدًا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس البنيني فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الإفريقية، بينما أشاد الرئيس تالون بالإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الإفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في إفريقيا.

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