الخميس 03 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. انطلاق ماراثون مدينتي للجري تحت إشراف اتحاد ألعاب القوى

جريدة الدستور

ينطلق، غدًا الجمعة، ماراثون مدينتي للجري بمشاركة ألف متسابق من مختلف الجنسيات.

ويشمل ماراثون مدينتي، الذي يتم تنظيمه تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى، ٣ أنواع من سباقات الجري، مسافة ٥ كيلو و١٠ كيلو و٢١ كيلو، وذلك ليتناسب مع مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

وأكدت "طلعت مصطفى" على تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي، وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات،  فضلا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

وتقوم شركة "تراي فيكتوري" بتنظيم ماراثون مدينتي وفقًا لمعايير احترافية، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وستقوم باستخدام نظام توقيت My Laps، وهو نظام متبع في الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

طلعت مصطفى مدينتي الرحاب تراي فيكتوري ماراثون مدينتي

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