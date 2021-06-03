الخميس 03 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن شبرا الخيمة لمدة 8 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة مصطفى مجاهد قطع المياه بمدينة شبرا الخيمة غدًا لمدة 8 ساعات (من العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح السبت)، بسبب قيام الشركة بتنفيذ أعمال توسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية مديري المستشفيات الواقعة بنطاق المدينة تدبير احتياجاتها من المياه وعدم استخدامها للمياه بعد الضخ مباشرة نتيجة لزيادة نسبة الكلور، مضيقًا أنه سيتم  توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من إصلاح العطل، مقدمًا اعتذاره للمواطنين عن قطع المياه، معللاً ذلك بحالات الأعطال المفاجئة وكسر المواسير والخطوط أو أعمال الصيانة، مطمئنًا المواطنين بعدم الخوف من (بعض العكارة) التي من المحتمل أن تظهر في المياه  عقب ضخها.

مياه الشرب القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي مصطفى مجاهد شبرا الخيمة

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