التحري عن مصرع طالب صدمته سيارة في شارع جسر السويس

صرحت النيابة العامة بدفن طالب لقي مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بشارع جسر السويس، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوف بشارع جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالفحص تبين أثناء عبور طالب للطريق صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- إحالة سائق دهس طفلتين في الساحل للمحاكمة

وفي سياق منفصل قررت نيابة الساحل الجزئية، احالة سائق متهم بدهس طفلتين أثناء عبورهما الطريق، و التسبب في وفاة واحدة وإصابة الأخرى للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة قد صرحت بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث دهس بدائرة القسم، أثناء عبورها الطريق، واستعلمت عن الحالة الصحية لطفلة أخرى أصيبت في نفس الحادثة تمهيدًا للاستماع لأقوالها.

وقد تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الساحل بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور بالعاصمة إلى مكان الواقعة.

وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 بالواقعة.

- اختصاصات الطب الشرعي

وفي سياق منفصل تتعدد اختصاصات الطب الشرعى منها تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية، و الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، و تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، و بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، و التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، و الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، و حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى، و المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم ، و فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية .