1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 390 ألفًا و376 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2575 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 362 ألفا و18 حالة.

وأضافت أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 44 ألفا و995، منهم 9 آلاف و468 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 629 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، أكدت الوزارة أن أكثر من مليونين شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

وفي وقت سابق، تسلمت كازاخستان أول 500 ألف جرعة من لقاح كورنافاك الصيني المضاد لفيروس كورونا والذي تنتجه شركة "سينوفاك بيوتك".

وذكرت اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة فيروس كورونا، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، إن الدفعة الأولى من لقاح كورنافاك وصلت إلى ألماتي على متن رحلة خاصة عقب محادثات مع الصين.

وأضاف البيان أن هذا اللقاح من صنع شركة سينوفاك بيوتك الصينية للأدوية.

جدير بالذكر أن كورنافاك هو اللقاح الرابع المتاح لمواطني كازاخستان، إلى جانب "قازفاك" محلي الصنع و"سبوتنيك" في الروسي وكذلك "حياة فاكس" الصيني المنتج في الإمارات العربية المتحدة.

لقاحات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد إعطاء جرعات من لقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا في أنحاء العالم يقارب من الملياري جرعة.

وكشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، عن إعطاء نحو مليار و 981 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

بينما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وكندا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.