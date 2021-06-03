الخميس 03 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية.. القبض على مسن قتل ابنه بالرصاص في الزاوية الحمراء

جثة
جثة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من كشف ملابسات العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري تسبب في سقوطه قتيلا، و تبين أن  وراء ارتكاب الحادث والد المجني عليه الذي أطلق الرصاص على نجله، بسبب خلافات مالية و عائلية دفعته للتخلص منه، وحرر محضرا بالواقعة.

وكان رجال مباحث القاهرة، قد عثروا منذا أيام على جثة شخص مصاب بطلق ناري فى الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وضبط المتهم.

و تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية في الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات

- عقوبة القتل العمد 

شدد المشرع  عقوبة ازهاق الروح و نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" مثل التمثيل بالجثة.

 وذكرت المادة  أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 وبحسب صحيح القانونفى تعدد الجرائم والعقوبات  للجريمة الواحده المقترنة بجرائم أخرى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

الزاوية الحمراء قسم شرطة قتيل مباحث القاهرة الأهالي غرفة النجدة

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