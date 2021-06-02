«مذبحة أبو حزام».. الثأر يكوي أهالي نجع حمادي (التفاصيل كاملة)

مذبحة بشعة شهدتها قرية أبو حزام بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، بدأت بمصرع شاب من عائلة «السعدية» متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه أحد أطراف عائلة أخرى «العوامر» بالقرية.



سارع أفراد «السعدية» للأخذ بثأره فانتظروا سيارة «ميكروباص» تحمل نساء وأطفالا من العائلة الأخرى وعائلات متعددة قادمة من نجع حمادي، وفور دخولها القرية أمطروها بالرصاص ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل 10 وإصابة 9 آخرين.



انتقلت قوة أمنية من مدرعات وقوات أمن مركزي إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا في محيط القرية، وعملت على الفصل بين العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات.