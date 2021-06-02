الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الأوسطي بالبدرشين

مصرع شخص أثناء عبوره
مصرع شخص أثناء عبوره الطريق

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بالطريق الأوسطي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مما تسبب في مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على سائق السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفي سياق آخر قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الأربعاء، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال مشروع محور ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء، وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية.

- غلق كلي لطريق ترعة الزمر

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه الأعمال تستلزم غلقا كليا لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتدية بمسافة 300 متر، لمدة 25 يومًا ابتداء من الساعة 7 صباحًا يوم الجمعة 4 يونيو الجاري وحتى صباح الاثنين 28 يونيو المقبل.

وأضافت أنه يتم إجراء بعض التحويلات المرورية، هي للقادم من مناطق ناهيا بترعة الزمر ويرغب بالسير اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية يقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارًا اتجاه شارع عبده خطاب، ثم استكمال السير والدخول يمينًا بشارع أشرف السباعي، ثم استكمال السير والدخول يمينًا مرة أخرى اتجاه شارع المعتدية، واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء.

والقادم من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية ويرغب بالسير اتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا يقوم بالسير بشارع ترعة الزمر، ثم الدخول يمينًا بشارع المعتمدية، ثم الدخول يسارًا بشارع أشرف السباعي، ثم استكمال السير والدخول يسارًا مرة أخرى لشارع عبده خطاب، ثم يمينًا لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.

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