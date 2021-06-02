الأربعاء 02 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة» تصدر قرارًا بتعيين د. محمد خضر رئيسًا لشبكة قنوات CBC

الدكتور محمد خضر
الدكتور محمد خضر

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الدكتور محمد خضر علي في منصب رئيس شبكة قنوات CBC، وذلك  في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

يذكر أن الدكتور  محمد خضر يشغل منصب أستاذ ورئس قسم الإنتاج بالمعهد العالي للسينما، إضافة لكونه مدير عام قناة دريم منذ عام 2015 وحتى الآن. 

وعمل محمد خضر منتجا فنيا براديو وتلفزيون العرب من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠١، ومدير قطاع الإنتاج بقناة دريم من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٧، ومدير قطاع البرامج والإنتاج قناة دريم من ٢٠١٣، ومدير عام قناة التحرير من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥، ومدير عام قناة دريم من ٢٠١٥ حتى تاريخه.

 


 

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