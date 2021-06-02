الأربعاء 02 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يشدد على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة العمل بشكل فورى لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستعرضاً الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوازى مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى.

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