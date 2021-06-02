ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

مذبحة قنا..

ارتفعت حصيلة ضحايا المشاجرة الدامية بين عائلتين في قرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إلى 10 قتلى و9 مصابين، فيما تحاول الأجهزة الأمنية السيطرة على الوضع.

ضحايا اشتباكات «أبوحزام»

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين السعدية والعوامر، بقرية أبوحزام بنجع حمادى، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، أسفرت عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

آخر تطورات اشتباكات حادثة قنا

وتم نقل الجثت والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور علي نور الدين تمام، مدير المستشفى، وانتقلت قوات أمنية إلى مقر الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ونشرت "الدستور"، في وقت سابق، أسماء قتيلين وبعض المصابين في الشجار المسلح، حيث أسفر الشجار في بدايته عن مصرع هدى سعيد نور، 8 سنوات، ومحمد سيد محمد، 22 سنة، وإصابة يوسف مسعود، 15 سنة، وعلاء عبدالصبور، ٤٠ سنة، وجمال عبداللطيف، 57 عاما، وعدل حسين أحمد، 45، وإصابة، صابرين أحمد محمد، 47 سنة، وأيوب وليد أبوالحجاج، ٥ سنوات، ناجح مسعد محمد، 15 سنة، وهدية شحات محمد، 48 سنة.