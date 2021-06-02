احتفل مجلس تحرير مؤسسة "الدستور"، اليوم الأربعاء، بفوز الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، بجائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية، عن مجمل مشروعه الفكري حول الدعاة الدينيين والأثر السياسي والاجتماعي لخطابهم على حياة المصريين.

وتعد الجائزة هي الثانية ضمن جوائز الدولة التي يحصل عليها لطفي؛ إذ حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008 عن كتابه "ظاهرة الدعاة الجدد"، والذي كان أول دراسة تجري حول الدعاة المصريين، وتحول إلى مرجع رئيسى للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات مصرية وعالمية.

وتنافس على الجائزة كل من: الكاتب الصحفى وائل لطفي، وعالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، ومحمد سالمان طايع، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وفطين فريد، أستاذ التاريخ، وأحمد رجب رزق، ومحمد عبدالمنعم شلبي.

ويعد وائل لطفي أحد أبناء مدرسة روزاليوسف الصحفية، وسبق له تأسيس وإدارة صحيفة الصباح اليومية، وكان له السبق في دراسة الدعاة المصريين والأثر السياسي والاجتماعي لخطابهم على المجتمع المصري، وصدر له كتاب "ظاهرة الدعاة الجدد" عام 2005، وحصل به على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2008.

�الدستور� تحتفي بفوز وائل لطفي بجائزة الدولة للتفوق

�الدستور� تحتفي بفوز وائل لطفي بجائزة الدولة للتفوق

�الدستور� تحتفي بفوز وائل لطفي بجائزة الدولة للتفوق