الأربعاء 02 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة

القوات المسلحة توقع
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون

وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة فى مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء فى التخصصات الطبية المختلفة، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعميد كلية الطب بجامعة الجلالة.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات فى مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وتبادل الأنشطة الطلابية بين الطرفين (العلمية– الثقافية– الطبية- الرياضية)، وتنمية قدرات الطلاب، وتعزيز أواصر التعاون العلمى بين أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة.

يأتى ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة فى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات الطبية والجامعات المصرية المختلفة، بما تنعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبى لتطوير المنظومة الصحية فى مصر.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.
 

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