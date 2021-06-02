رشا بن معاوية تحقق نجاحا فى الدراما المصرية بعد تألقها فى شخصية «هادية» بمسلسل «كله بالحب»

خطفت النجمة التونسية رشا بن معاوية الأنظار، عبر دورها فى مسلسل "كله بالحب" مع النجمة زينة، حيث برعت فى تقديم شخصية "هادية"، وتفاعل الجمهور مع الشخصية، واستطاعت رشا من خلال هذا الدور أن تثبت موهبتها فى التمثيل، إذ قدمت كل المشاهد بحرفية أثارت الانتباه، خصوصا وأن العمل ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية ويتناول العديد من القضايا من بينها المشكلات الأسرية والزوجية.



رشا بن معاوية



وأعربت رشا بن معاوية عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على شخصية "هادية"، مؤكدة أن الدراما المصرية هى بوابة العبور الحقيقية لأى فنان فى الوطن العربى، وأوضحت أنها تتابع أغلب الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشات المختلفة وسعيدة بتنوع المحتوى الدرامى وقيمة الأعمال الوطنية التى تجسد بطولات الجيش المصرى والشرطة المصرية مثل مسلسلى "الاختيار" و"هجمة مرتدة".

رشا بن معاوية

ويأتي نجاح رشا بن معاوية فى مسلسل "كله بالحب" بعد تألقها فى مسلسل "الدايرة" مع أحمد صلاح حسنى وإيمان العاصى، وأيضا فى المسلسلات المصرية التى شاركت فيها من قبل، وهى مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هانى سلامة، و"أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، ومسلسل "شبر مية" مع الفنان أحمد السعدنى ومسلسل "بخط الإيد" مع الفنان أحمد رزق.



رشا بن معاوية



يذكر أن رشا بن معاوية فنانة تونسية عرفها الجمهور العربي عن طريق المسلسل التونسي "ليلة الشك" للمخرج مجدى السميرى، عبر شخصية "رشا" التى جسدتها خلال العمل الدرامى، وحازت إشادات واسعة، وحصلت وقتها على جائزة أفضل ممثلة عن هذا الدور عام 2015، ولأن رشا بن معاوية شخصية طموحة وتسعى للانتشار العربى، فضلت أن تذهب لمصر لتحقق انطلاقة أكبر وأوسع وأشمل عبر الدراما التلفزيونية التي تغزو الوطن العربي.