في حملة قادها مدير الأمن.. ضبط 79 حالة إشغال في الإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، اليوم الأربعاء، حملات أمنية بمحيط "ميدان محطة مصر" لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، و جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الحملات الأمنية والانضباطية، والعمل على تكثيف التواجد الأمنى لترسيخ دعائم الاستقرار والسكينة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين التى تعيق الحركة المرورية والمشاة لاسيما بالمناطق التي تم تطويرها بما يُسهم فى الحفاظ على الوجه الحضاري لها.

- حملات لرفع الإشغالات

و واصلت مديرية أمن الإسكندرية توجيه حملات أمنية مكبرة تستهدف "ميدان محطة مصر" بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وذلك بهدف رفع الإشغالات والباعة الجائلين والتى تؤثر على الحركة المرورية بالمنطقة ، وتسهيل حركة المارة من المواطنين، وللحفاظ على الوجهة المتميزة للمنطقة تماشياً مع ما تشهده من تطوير.

و أسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط 79 حالة إشغال متنوعة، وضبط 5 قضايا سلاح أبيض وأقراص مخدرة، وتحرير 49 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 حالات عدم حمل شهادات صحية.

لاقت الحملة إستحساناً من المواطنين نظراً لما حققته من نتائج إيجابية إنعكست على إنسياب الحركة المرورية بالمنطقة وجارى مواصلة الحملات فى كافة المحاور والميادين لتحقيق الإنضباط.