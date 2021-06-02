برخصة مزورة.. القبض على عاطل بسيارة مسروقة في القاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بحوزته سيارة مسروقة مُثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.

كانت قد وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، تفيد بعرض أحد الأشخاص سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويُشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.

- التحريات تثبت سرقة السيارة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمنطقة سكنه حال استقلاله سيارة مُثبت عليها لوحات معدنية.

وضبط بحوزته رخصة تسيير "مزورة" للسيارة باسم أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى منتهية التراخيص وغير مبلغ بسرقتها، وبالكشف عن السيارة المضبوطة بحوزته تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بشرائه للسيارة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

و الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، و يعاقب بالحبس مع الشغل، على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة، وعلى السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، وعلى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني، وعلى السرقات التي تحصل ليلا.