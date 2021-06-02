إسرائيل: صلة محتملة بين لقاح «فايزر» والتهابات عضلة القلب

أفادت وزارة الصحة في إسرائيل بأن خبراء الصحة توصلوا إلى وجود صلة محتملة بين لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا وبين العشرات من حالات التهاب عضلة القلب لدى شباب بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وتلقى أكثر من خمسة ملايين شخص هذا اللقاح في إسرائيل، من بين إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز تسعة ملايين نسمة.

وتدرس وزارة الصحة حاليا إمكانية توسيع حملة التلقيح لتشمل الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما،

بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامه لهذه الفئة العمرية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دراسة أجراها مسؤولو الصحة، فقد تم رصد 275 حالة التهاب في عضلة القلب بين ديسمبر الماضي، وهو الشهر الذي أطلقت فيه إسرائيل حملة التلقيح، ومايو الماضي، من بينها 148 حالة تم رصدها بعد شهر من الحصول على التطعيم.

ومن بين هذه الحالات تم اكتشاف 27 حالة بعد الجرعة الأولى و 121 حالة بعد الجرعة الثانية، وفي الحالتين، كان نصف الحالات أشخاص لديهم تاريخ مَرضيّ.

ووقعت معظم الحالات لشباب، وخاصة في الفئة العمرية من 16 إلى 19 عاما وفي معظم الحالات، تم نقل المرضى إلى المستشفيات لمدة أربعة أيام أو أقل، وتم تصنيف 95% من الحالات على أنها متوسطة.

وتقول بيونتيك إنه تم إعطاء أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح حول العالم وأن تقييم المخاطر والفوائد لا يزال في صالح اللقاح.

وقالت الشركة إن تقييما دقيقا للتقارير لا يزال مستمرا ولم يتم الانتهاء منه.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.