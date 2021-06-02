جامعة مصر تتفوق في «الذكاء الاصطناعي» بأول «ثلاجة» من نوعها في العالم

تؤكد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوماً بعد الآخر، قدرتها على أن تكون دائماً فى الصدارة خاصة فى الابتكارات والاستخدامات المتنوعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، فها هى "الثلاجة الذكية" التى تعد الأولى من نوعها في العالم تخرج الى النور عن طريق أيدي مصرية وعقول شباب الباحثين المتميزين بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، لتحقق الجامعة بذلك نجاحاً جديداً فى مجال الابتكارات تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة.



وشارك مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بالجامعةبفكرة “الثلاجة الذكية” في مسابقة بنك الابتكار المصري والحصول على المركز الأول بين الجامعات المصرية والشركات الصناعية تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي بوازارة التعليم العالي.

وحول هذا الإنجاز الكبير، قالت الدكتورة رانيا الجوهري، عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ابتكار "الثلاجة الذكية" جاء بالتعاون مع مجموعة شركات العربي للصناعة، ومن المقرر أن يتم عرض النموذج الخاص بالمشروع داخل معارض توشيبا العربي وذلك تمهيداً لقيام الشركة بإجراء الدراسات التسويقية اللازمة تمهيداً لإنشاء خطوط الانتاج وذلك حسب متطلبات الأسواق.

الجدير بالذكر أن"الثلاجة الذكية" التى تم تصنيعها بأيدي وإمكانيات وعقول مهندسي مركز تقنية الذكاء الاصطناعى بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، تنافس كل الماكينات العالمية المماثلة لها الموجودة في مختلف أنحاء العالم وفى مقدمتها اليابان صاحبة الريادة فى هذا المجال كما أن هذه الثلاجة الذكية تعد نموذجا متكاملاً للذكاء الاصطناعى ومنتجات الجيل الرابع بتقديم نظام توصية وتنبؤ لمتخذ القرار بداية من المزارع ومسؤلي الإنتاج ومتخذي القرار على مستوى الدولة نهاية بالمستخدم العادي حيث يتم التعرف على عاداته وترشيد استهلاكه والترويج والاعلان عن السلع وتحقيق أرباح، بالإضافة لتفاصيل أخرى كثيرة من بينها التعرف على رأي المستخدم لتحديد مدى رضاه عن هذه "الماكينة الذكية" والاحتفاط بالبيانات لتقديم توصية لصديق والحصول على عروض وأنظمة غذائية صحية لكل مستخدم على حده.

ووشارك في هذا الإنجاز العلمى غير المسبوق فريق عمل متميز تم تكوينه برئاسة الدكتورة رانيا الجوهري، عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويضم محمد عبد المجيد مدير المشروعات ومن فريق الابتكارات التكنولوجية مصطفى محمود عبد العال ومن مهندسي النظم المدمجة، عمرو البيدق ومحمد عبد المجيد ومحمد خالد وأحمد فوزي ومحمد صبري، ومن مهندسي البرمجيات وليد ماجد وطه محمود ومصطفى كمال وعمر أحمد، ومن مهندسي الذكاء الاصطناعي أحمد هشام و حسام حجاج وغادة جمال ومصطفى زغلول وشروق رضا و آيه خالد بينما يضم الفريق الإداري للمشروع : أحمد شرف المدير الإدارى وأمينه أبو زينة.

كما أن "لوجو" الثلاجة الذكية تم تسجيله بالعلامة التجارية فى مكتب حقوق الملكية الفكرية.

الدكتورة رانيا الجوهري

جامعة مصر

جامعة مصر

جامعة مصر

جامعة مصر

جامعة مصر

جامعة مصر

جامعة مصر