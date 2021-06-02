لخلاف على بيع المخدرات.. التحقيق مع عاطل قتل شابا في شبين القناطر

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، التحقيق في اتهام عاطل بقتل شابًا في قرية بمركز شبين القناطر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت قرية الأحراز التابعة لدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقتل شاب على يد عاطل، بسبب الخلاف على شراء المخدرات، حيث تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي شبين القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق.

- تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمقتل "ح. ع" 26 عاماً، إثر إصابته بطعنة فى الجسد أودت بحياته فور وصوله المستشفى.

وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. ع"، عاطل، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسب شراء المخدرات، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، ما أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

- عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.