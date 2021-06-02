رئيس «قضايا الدولة» يوقع عقد ديوانه الجديد في دار بتانة

وقع المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، عقد ديوانه الشعري الجديد "عناق الزهر" في دار بتانة للنشر، وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور عاطف عبيد، رئيس الدار، والذي أقام له حفل استقبال حضره نخبة من كتاب بتانة ورموز الثقافة والفكر والأدب.

وتحدث خلال الحفل الروائي يوسف القعيد، والشاعر مختار عيسى نائب رئيس اتحاد الكتاب، والدكتورة هالة عثمان رئيس مركز عدالة ومساواة، والمستشار خالد زين رئيس نادي قضاة مستشاري الدولة، والإعلامية فيروز نبيل، والدكتورة إيمان أنيس الأستاذة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والإعلامي حسام الأمير، والمستشار محمود عمر، عضو هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد عقل، والمحامية هاجر إبراهيم، و أدار اللقاء الثقافي الدكتور خالد القاضي عضو اتحاد الكتاب .

وخلال الحفل ألقى رئيس هيئة قضايا الدولة عدد من قصائده الشعرية الحديثة ومنها قصيدته عن القدس، كما تضمن الحفل عزف منفرد على الكمان والعود، وفي ختام الحفل أهدى رئيس الدار مجموعات من إصدارات "بتانة" لجميع الحضور .

المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر،

المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر

المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر