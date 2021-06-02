محاكمة تأديبية لمدير «تعليم أسوان» لارتكابه مخالفات قانونية بالإسماعيلية
قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان للمحاكمة التأديبية؛ لاارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية تعليم الإسماعيلية من 28 أكتوبر عام 2018 حتى 7 أبريل عام 2020.
وكشفت التحقيقات عن أن "خ. خ"، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تعليم الإسماعيلية امتنع عمدًا بغير سند وبدون وجه حق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها في 15 يوليو 2018، وذلك بتسكينه من اجتازوا اختباراتها بالوظائٔف الشاغرة والمعتمدة من محافظ الإسماعيلية في 16 أكتوبر 2018، منذ استلامه للعمل في 28 أكتوبر 2018، وحتى عرض مذكرة على السلطة المختصة لاستصدار قرار إلغائها والصادر في 19 فبراير 2019، بالرغم من تحصن قرار اعتماد نتيجتها بمضى 60 يوماً على تاريخ صدوره.
كما أكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المحال وافق على الإعلان عن مسابقة الوظائف الشاغرة في أول أغسطس عام 2018، رغم علمه بمخالفة ذلك للقواعد والأحكام المنصوص عليها بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون التي توجب الإعلان خلال شهر يوليو مما أدى إلى إلغائها، مرتكبًا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.