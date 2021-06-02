محاكمة تأديبية لمدير «تعليم أسوان» لارتكابه مخالفات قانونية بالإسماعيلية

قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان للمحاكمة التأديبية؛ لاارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية تعليم الإسماعيلية من 28 أكتوبر عام 2018 حتى 7 أبريل عام 2020.

وكشفت التحقيقات عن أن "خ. خ"، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تعليم الإسماعيلية امتنع عمدًا بغير سند وبدون وجه حق عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ نتيجة المسابقة المعلن عنها في 15 يوليو 2018، وذلك بتسكينه من اجتازوا اختباراتها بالوظائٔف الشاغرة والمعتمدة من محافظ الإسماعيلية في 16 أكتوبر 2018، منذ استلامه للعمل في 28 أكتوبر 2018، وحتى عرض مذكرة على السلطة المختصة لاستصدار قرار إلغائها والصادر في 19 فبراير 2019، بالرغم من تحصن قرار اعتماد نتيجتها بمضى 60 يوماً على تاريخ صدوره.

كما أكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن المحال وافق على الإعلان عن مسابقة الوظائف الشاغرة في أول أغسطس عام 2018، رغم علمه بمخالفة ذلك للقواعد والأحكام المنصوص عليها بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون التي توجب الإعلان خلال شهر يوليو مما أدى إلى إلغائها، مرتكبًا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.