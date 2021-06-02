«الجمهورية»: مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة

شددت صحيفة "الجمهورية" على أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة وتثبيت وقــف إطلاق النار بغزة.. والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة.



وفي هذا الصدد، أكدت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، وبعنوان "الأمن والاستقرار.. والحل العادل والشامل" أنه بات من الضروري توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.



ولفتت "الجمهورية" إلى أن الرسائل المصرية في هذا الإطار تدعم الأمـــن والاســتــقــرار والــسلام والتنمية والتسوية الشاملة والمستدامة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ونوهت الصحيفة إلى أن مصر لديها إيــمــان راســـخ بأهمية المصالحة وإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصف والكلمة بين الفلسطينيين تمهيدًا لبلورة تسوية شاملة وحل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية في توقيت بالغ الدقة يستوجب أن يكون الجميع تحت لـــواء واحـــد وهـــدف واحـــد هــو الـدولـة الفلسطينية التي تشمل الجميع.



وأشارت إلى أن المواقف المصرية تجاه قضايا المنطقة بصفة عـامـة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ثابتة وتقوم على الحلول السياسية للأزمــات في ليبيا وسوريا وفلسطين والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ووحدة الأراضـي وعدم التدخل فـي شئون الـــدول الداخلية.. والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.



واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بالتأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل لأمن واستقرار المنطقة.