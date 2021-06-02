ارتفاع أسعار النفط بعد موافقة «أوبك +» على مواصلة خطة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد موافقة كبار المنتجين على مواصلة خطة الإنتاج الحالية الخاصة بهم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.4 دولار أمريكي ليستقر عند 67.72 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، فيما ارتفع خام برنت تسليم أغسطس 93 سنتا ليغلق عند 70.25 دولار للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها المعروفون باسم "أوبك +" يوم الثلاثاء على مواصلة خطتهم الحالية بزيادة إنتاج النفط تدريجيا حتى يوليو.

وقررت المجموعة في أبريل إعادة حوالي 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق خلال الفترة من مايو إلى يوليو.

وأجرت "أوبك +" تخفيضات كبيرة في الإنتاج العام الماضي حيث أضر الوباء بالطلب العالمي على الوقود وتستعيد حاليا الإنتاج مع استمرار التعافي الاقتصادي في معظم أنحاء العالم.

وفي سياق آخر، أكد تحالف (أوبك +) أمس التزامه باستقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.



وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لـ"أوبك" أن الاجتماع الافتراضي الذي استمر يوما واحدًا لاحظ أن الطلب على النفط أظهر علامات واضحة على التحسن وتراجع مخزون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار الانتعاش الاقتصادي في معظم أنحاء العالم بالتزامن مع تسارع برامج التطعيم.



ورحب البيان بالأداء الإيجابي للدول المشاركة في إعلان تعاون “وبك +” مشيرا إلى بلوغ التوافق العام مع تعديلات الإنتاج 114 في المئة في أبريل “بما في ذلك المكسيك” مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول المشاركة.



وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط وموازنة العرض والطلب اعاد الاجتماع الوزاري لـ"أوبك +" التأكيد على الالتزام الحالي للدول المشاركة في تحالف المنتجين من داخل وخارج “أوبك” بضمان استقرار السوق والتوريد الفعال والاقتصادي والآمن للمستهلكين مع توفير عائد عادل على رأس المال المستثمر.