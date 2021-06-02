كوريا الجنوبية تعلن عن تقديم معدات بحرية إلى إندونيسيا

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها ستقدم مجموعة من المعدات البحرية إلى إندونيسيا في شكل مساعدة إنمائية رسمية.



وتبلغ قيمة المعدات 1.1 مليار وون (990 ألف دولار) ويشمل ذلك قاربا بحثيا بوزن 12 طنا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة المحيطات والثروة السمكية.



وتشمل الإمدادات الأخرى مسبار أعماق متعدد الحزم، يستخدم لرسم خريطة لقاع البحر.



وتبذل الدولتان جهودا مختلفة لتعزيز التعاون في القطاع البحري، وفقا ليونهاب.



وأطلقت كوريا الجنوبية في 2019 مشروعا مدته 4 سنوات بقيمة 5 مليارات وون لإجراء الأبحاث البحرية في سيريبون، على بعد 220 كيلومترا شرق جاكرتا.



وتم استخدام القارب البحثي في وقت سابق في عملية بحث بعد حادث تحطم طائرة مأساوي في المياه بالقرب من جاكرتا في يناير، أسفر عن مقتل 62 شخصا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 677 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بذلك إلى 141 ألفا و476، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد حالتي وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بذلك إلى 1965 وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665996.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.